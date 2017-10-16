Доллар вновь упал до 57 рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доллар США при открытии торгов на Московской бирже в понедельник достиг отметки 57 рублей впервые с 8 сентября.

На 10:05 МСК курс доллара составил 57 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 67,2 руб./EUR1 (-43,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 28,49 копейки к уровню закрытия пятницы, до 62,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение доллара и евро к рублю объясняется повышением цен на нефть. Цены на нефть растут в понедельник на опасениях перебоев в поставках сырья из иракского Киркука. В минувшее воскресенье иракские власти направили войска в контролируемый курдами Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения региона.