Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Siemens к "Технопромэкспорту" до 18 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Siemens к "ВО "Технопромэкспорт" до 18 октября, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Перерыв объявлен для ознакомления истцов с встречными требованиями ТПЭ.

Ранее в ходе заседания представитель "Технопромэкспорта" сообщил о том, что компания подаёт встречный иск к Siemens о признании недействительной части сделки по приобретению турбин немецкой компании.

Как сообщалось, немецкий концерн просит признать сделку от 16 октября 2015 года о поставках турбин ООО "ВО "Технопромэкспорт" для использования в Крыму недействительной и применить последствия недействительности сделки. Поставку осуществило ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму.

Суд ранее отказал немецкой компании в принятии обеспечительных мер в отношении турбин - их аресте и остановке монтажа. Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.