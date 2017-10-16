ЦБ установил курсы доллара и евро на 17 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 17 октября, составляет 57,0861 рубля, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,93%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 17 октября, составляет 67,2988 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,25%.