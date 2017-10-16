Японский индекс Nikkei 225 обновил 21-летний рекорд

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.

Японский Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,5%, обновив максимум за 21 год, гонконгский Hang Seng подскочил на 0,8%, до максимума с декабря 2007 года.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%.

Поддержку японскому рынку в понедельник оказали ослабление иены, а также оптимизм трейдеров, связанный с тем, что партия премьер-министра страны Синдзо Абэ одержит победу на досрочных выборах в парламент страны 22 октября, пишет MarketWatch.

Акции Nomura Holdings выросли в цене на 1,5%, Sumitomo Mitsui Financial - на 1,6%, Sony - на 1,1%, SoftBank - на 1,3%, Honda - на 0,4%.

Аппетит к риску на мировых рынках вырос после публикации в пятницу данных об инфляции в США, указавших на более слабое, чем ожидалось, повышение потребительских цен.

Это повысило ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы повышения базовой процентной ставки, отмечает аналитик IG Group Цзиньи Пан.

Австралийский рынок поднялся в понедельник вслед за повышением цен на нефть и металлы. Стоимость бумаг Rio Tinto подскочила на 3,4%, BHP Billiton - на 2,2%, нефтекомпании Santos - на 0,5%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередной съезд Коммунистической партии КНР, который начнется в среду, 18 октября. Эксперты ожидают, что по итогам съезда будут представлены важные политические изменения и экономические реформы.

Председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) Чжоу Сяочуань заявил в минувшие выходные, что темпы экономического роста в КНР во втором полугодии 2017 году могут достигнуть 7%, ускорившись с 6,9% в первом полугодии.

По итогам всего 2017 года темпы подъема китайской экономики составят не менее 6,5%, отметил он.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре 2017 года увеличились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 1,8% в августе, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Темпы инфляции совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.

Ослаблению инфляции способствовало, в частности, существенное ускорение темпов снижения цен на продукты питания в прошлом месяце.

Стоимость продовольственных товаров в Китае упала в сентябре на 1,4% в годовом выражении после уменьшения на 0,2% в августе.

Непродовольственные товары подорожали на 2,4%, рост цен незначительно ускорился по сравнению с августовскими 2,3%.

Цены производителей (индекс PPI) в сентябре повысились на 6,9% после подъема на 6,3% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 6,4%.

Акции Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. выросли в цене на 2,7%. Еще на прошлой неделе появились сообщения о том, что Гонконгская биржа может обратиться к властям Гонконга с предложением отменить или сократить налог на операции с акциями.