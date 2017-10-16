Экономика

РФПИ и Enel подписали соглашение по каршерингу электромобилей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и энергетическая компания Enel S.p.A. объявили о проекте в сфере каршеринга электромобилей.

Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере электромобильного транспорта подписан в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева.

Документ подписали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и главный исполнительный директор компании Enel S.p.A. Франческо Стараче.

"Мы сегодня объявили о соглашении с компанией Enel по аренде электромобилей. Это соглашение позволит москвичам в ближайшее время арендовать электромобили буквально на несколько часов", - заявил Дмитриев журналистам по итогам заседания КСИИ.

Он отметил, что сначала проект будет запущен в пилотном, а потом более масштабном режиме.

Enel активно участвует в проектах каршеринга электромобилей в Европе. Так, вместе с Nissan и Технологическим институтом Италии Enel запускает пилотный проект корпоративного каршеринга электромобилей с технологией зарядки Vehicle-to-Grid (V2G, "от автомобиля в сеть"). Аналогичный проект Enel и Nissan реализуют в Дании.

Теги: РФПИ, Enel
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