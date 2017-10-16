Дворкович допустил снижение налога на дивиденды для китайских участников "Ямал СПГ"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия готова рассмотреть вопрос о снижении налога на прибыль с дивидендов для китайских партнеров "Ямал СПГ" в обмен на аналогичные преференции для российских компаний, работающих в Китае, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он отметил, что российское правительство получило от китайской стороны просьбу рассмотреть возможность снижения налога на дивиденды с текущих 10% до 5%, как это предусмотрено для французского партнера "Ямал СПГ", компании Total.

"Мы получили обращение. Рассматриваем этот вопрос на условиях взаимности. Желательно, чтобы для наших компаний, которые работают в Китае, тоже была возможность снижать какие-то ставки этого же налога или какого-то другого, там другая система налогообложения", - отметил он.

А Дворкович подчеркнул, что конкретных условий для подобной сделки пока еще не готовится.

"Мы говорим о некоем подходе скорее, но готовы вести конкретные переговоры",- сказал вице-премьер. По его словам, этот вопрос может обсуждаться на встрече руководителей правительств России и Китая в начале ноября.

Китайская CNPC владеет в "Ямал СПГ" 20%, фонд "Шелковый путь" (SRF) - 9,9%.