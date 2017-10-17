Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, проседающей нефти и ослабления рубля; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2103,62 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1156,11 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 57,4 рубля (+0,08 рубля).

Снизились рублевые акции "Башнефти" (-0,5%), "Магнита" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "РусАла" (-0,7%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,6%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Мечела" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

Индексы в США накануне выросли, в ходе торгов их значения в очередной раз обновляли исторические максимумы. Инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен и ждут квартальной отчетности, в том числе таких крупных банков, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, которая будет опубликована позднее на этой неделе.