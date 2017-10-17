Экономика

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

На прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт
Фото: ТАСС, Антон Ваганов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных электронных средств платежа, сообщают "Ведомости".

Несмотря на запрет обналичивать эти деньги, владелец электронных средств платежа сохранит возможность перевести их на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на свой неанонимный счет или в банк - для уплаты задолженности.

Комментируя эту инициативы, премьер-министр Дмитрий Медведев 12 октября заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, в том числе для обналичивания средств, полученных преступным путем.

Правительство одобрило эти поправки 12 октября.

Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт. Эти инструменты не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации. Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента).

Если поправки будут приняты, снимать наличные с предоплаченных карт можно будет, только пройдя полную идентификацию.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянииАвиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии
Пассажирооборот объединенного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человекПодробнее
"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами
Ранее Siemens подал иск к "Технопромэкспорту", который строит в Крыму две электростанцииПодробнее
Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"
Последняя сделка на 14 млрд рублей была заключена накануне того, как ЦБ объявил о введении временной администрации в "Открытие"Подробнее
"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах
По данным "Ъ", ведомство также предлагает уменьшить беспошлинный лимит до 50 евро с 2021 годаПодробнее
Bloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского мостаBloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского моста
По информации агентства, сооружение моста отдадут компании Аркадия РотенбергаПодробнее
Костин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов ТрампаКостин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов Трампа
Ранее бизнес-партнер президента утверждал, что Костин помогал в финансировании сделки, которая не была завершенаПодробнее
Qualcomm потребовала запретить производство и продажу iPhone в КитаеQualcomm потребовала запретить производство и продажу iPhone в Китае
Американский производитель чипов утверждает, что Apple нарушила его патентыПодробнее
ЦБ утвердил план своего участия в санации БинбанкаЦБ утвердил план своего участия в санации Бинбанка
План предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидностиПодробнее
Курс биткойна в пятницу установил новый рекордКурс биткойна в пятницу установил новый рекорд
Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до $5856,1Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся странВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 17 октябряВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииОлег Газманов попал в ДТП на пермской трассе

Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке Конституции

Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке КонституцииЭлла Памфилова констатировала, что оппозиционер сможет баллотироваться на пост президента России после 2028 года Подробнее

Иностранка задержана границе РФ и Грузии по подозрению в вербовке террористов

В иркутском Усть-Илимске возбуждено дело против задавившего пенсионеру водителя катка

Минкомсвязи представило предложения по организации выпуска крипторубля

Рождаемость в Москве в 2017 году упала почти на 8%

Захватившим вертолетную площадку Януковича в Киеве напомнили о ее статусе

Таджикистан задумался об отправке в РФ имамов ради борьбы с экстремизмом

Три компании предложили Малайзии возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолета

Мадрид столкнулся с трудностью в трактовке статьи Конституции о мерах против автономии

Экс-главу "дочки" Ростелекома отпустили под домашний арест после признания вины в подкупе

"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары

"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных картНа прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях Подробнее

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллераПеред премьерой триллера "Двуличный любовник" режиссер рассказал о своих любимых темах в кинематографе Подробнее

В Чувашии суд вынес приговор двум хирургам за смерть четырехлетнего пациента

Виртуальный зоопарк откроется на Манежной площади в Москве

В Афганистане произошла серия атак на полицейских

Сибирские ученые научились получать топливо из воды и воздуха

Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции