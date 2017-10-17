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ЦБ установил курсы доллара и евро на 18 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 октября, составляет 57,3392 рубля, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,44%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 октября, составляет 67,4596 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,24%.

Теги: ЦБ РФ
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