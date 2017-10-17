Дворкович заявил о готовности РФ разрешить ввоз 50 тыс. тонн томатов из Турции

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия готова разрешить поставки около 50 тысяч тонн томатов с четырех предприятий Турции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить именно о турецких томатах, то наши подходы определены - мы считаем допустимым поставки турецких томатов на российский рынок в объеме около 50 тыс. тонн в ближайшие 4-5 месяцев с декабря по апрель, когда у нас несезон", - сказал Дворкович.

Однако на принятие решения об открытии рынка могут повлиять действия Турции, усложнившей процедуру импорта российской сельхозпродукции, отметил он.

"Турецкие коллеги в целом не возражают против такого подхода на этом этапе. Тем не менее, мы будем смотреть на те ограничения, которые существуют на турецком рынке для нашей сельхозпродукции, для наших экспортеров. Если увидим, что подход к нашим товарам недостаточно конструктивный, это, конечно, не приблизит принятие решение по доступу турецких томатов на российский рынок. Тем не менее, настроены позитивно, настроены найти взаимоприемлемое решение", - добавил Дворкович.