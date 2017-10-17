Экономика

Силуанов признал оправданными значительные расходы на оборону России

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Расходы на оборону и безопасность занимают значительную часть федерального бюджета РФ, но в нынешней геополитической ситуации это оправданно, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации мы не можем отказаться от расходов на оборону. Сегодня траты на оборону и безопасность в бюджете - примерно треть от всех расходов, это большая доля", - сказал министр, выступая на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

"Но они (расходы - ИФ) абсолютно оправданы тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, которые есть на нашу страну. Модернизированные, сильные вооруженные силы делают сегодня сильным государство", - заключил он.

Ранее Силуанов сообщал, что на оборону приходится 29% расходов в проекте бюджета на 2018-2020 годы. Это меньше, чем на социальную сферу (36,4%), но значительно больше, чем по разделу "национальная экономика" (14,7%). "Мы выполняем планы по закупкам вооружений и военной техники", - комментировал министр эти цифры.

Бюджет расходует средства не только на закупки вооружений и техники, но и на погашение долгов оборонки. Так, более 70% допдоходов и экономии бюджета-2017 Минфин предложил потратить на реструктуризацию долгов предприятий оборонного комплекса - 200 из 273 млрд рублей, сообщил в понедельник Силуанов.

Теги: Минфин, Антон Силуанов
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