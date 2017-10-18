Экономика

В Госдуму внесен законопроект о смягчении валютного контроля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", сообщает "Коммерсантъ". Первые их версии появились год назад, но окончательно проект Минфина был одобрен правительством 12 октября 2017 года. В соответствии с законопроектом потеря статуса валютного резидента РФ происходит по итогам проведения за границей 183 дней в совокупности, вне зависимости от количества въездов в РФ. Сейчас для этого необходимо провести год за рубежом без въезда на территорию РФ.

В сообщении на сайте правительства говорится, что анализ применения закона о валютном регулировании выявил неоднозначность понимания гражданами термина "резидент". Как пояснил газете источник в ФНС, граждане просто путали понятия "валютный резидент" и "налоговый резидент" - поправки Минфина "по дням" приравнивают первое ко второму.

Соответственно, нерезиденты РФ избавляются от обязательства уведомлять налоговые органы о банковских счетах, открытых за пределами РФ, и о движении средств по ним. Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ФНС, статистики по валютным резидентам служба не ведет.

Источник в службе пояснил, что "в основе статистики очень динамичные факторы, которые зависят от поведения граждан - человек может долго не приезжать, а потом приехать на территорию РФ".

Поправки упрощают и правила валютного контроля операций физлиц—резидентов РФ. Им предлагается разрешить зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи за границей зарегистрированных не в России автомобилей и недвижимости без явно избыточного требования проводить эти операции с иностранными собственниками только с использованием российских банков. Для сделок с недвижимостью предусмотрена оговорка - она должна находиться на территории государства ОЭСР или в стране, исполняющей правила ФАТФ. Валютные резиденты РФ также смогут оплачивать товары и услуги на территории РФ с помощью банковских карт, выпущенных иностранными банками к их зарубежным счетам.

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