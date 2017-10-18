Совет директоров En+ Дерипаски возглавил экс-министр энергетики Великобритании

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Экс-министр энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании лорд Грег Баркер вошел в совет директоров En+ Group Олега Дерипаски в качестве независимого председателя, сообщила компания, которая в ноябре планирует разместить акции на Лондонской фондовой бирже.

Для En+ исключительно важен опыт Баркера в развитии возобновляемой энергетики, цитирует компания своего СЕО Максима Сокова.

До сих пор совет возглавляла Гульжан Молдажанова, представлявшая интересы основного акционера En+.

С назначением лорда Баркера состав совета директоров En+ расширился до 9 человек, двое из которых независимые (второй - Филипп Мелфэй, в совете с 2009 года). Перед IPO или сразу после размещения независимых станет трое, сообщила компания. Впоследствии состав совета предполагается расширить до 13 человек, из которых семеро будут избираться основным акционером.

До сих пор в совете En+ было восемь человек: Дерипаска (вместе с членами семьи владеет 95,65% компании) и шесть его представителей - Соков, Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский, а также Риккардо Орчел из группы ВТБ (владеет оставшимися 4,35% акций En+) и Мелфэй.

En+ Group планирует IPO объемом около $1,5 млрд: $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций, $500 млн выручат от продажи существующих акций структуры О.Дерипаски. Если в рамках сделки будут проданы акции на весь заявленный объем, это будет крупнейшее российское IPO за последние пять лет (в конце 2012 г. оператор "Мегафон" провел размещение на общую сумму $1,86 млрд с учетом опциона организаторов). Компания намерена использовать привлеченные средства на погашение части долга.

В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения.