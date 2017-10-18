Рынок акций РФ открылся ростом индексов ММВБ и РТС на 0,02-0,4% вслед за нефтью

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,02-0,4%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2093,04 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1150,79 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 1%.

Доллар стоит 57,29 рубля (без изменений).

Выросли рублевые акции "Газпрома" (+0,3%), "Мечела" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), АФК "Система" (+0,2%), "Мобильных телесистем" (+0,3%).

ПАО "Северсталь" в III квартале сократило показатель EBITDA по МСФО на 2,1% по сравнению с кварталом ранее - до $616 млн. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения этого показателя до $617 млн по сравнению с $629 млн кварталом ранее.

Подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" акции "Норникеля" (-1,5%), также просели бумаги "Роснефти" (-0,1%), "РусАла" (-1,6%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Фондовые индексы в США накануне выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы благодаря сильной финансовой отчетности крупных банков и фармацевтических компаний. В ходе сессии значение Dow Jones впервые за свою более чем 100-летнюю историю преодолел отметку 23000 пунктов.

На нефтяном рынке цены возобновили рост после локальной коррекции накануне, в фокусе внимания игроков остается нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в среду составила $58,26 за баррель (+0,7% и +0,01% во вторник), декабрьская цена WTI - $52,35 за баррель (+0,5% и +0,02% накануне).