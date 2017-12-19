Минэкономразвития не нашло фундаментальных причин у провала промпроизводства в ноябре

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Провальный результат, зафиксированный Росстатом в промпроизводстве в декабре - снижение на 3,6%, максимальное с 2009 года падение, объясняется набором временных факторов и не носит фундаментального характера, полагает Минэкономразвития.

"Ноябрьская статистика по промышленному производству оказалась существенно хуже как ожиданий рынка, так и прогнозов Минэкономразвития. При общем положительном воздействии сделки ОПЕК+ на состояние платежного баланса ответственное выполнение Россией обязательств по ограничению добычи нефти в совокупности с необычайно теплой погодой в ноябре обусловили сокращение выпуска в добывающем секторе (-1% г/г). Температурный фактор оказал сдерживающее влияние и на динамику электроэнергетики (-6,4% г/г в ноябре)", - говорится в докладе "Картина промышленности", опубликованном министерством во вторник.

Снижение выпуска обрабатывающей промышленности в ноябре (-4,7%) было "локализовано в нескольких видах деятельности, динамика которых характеризуется высокой волатильностью", отмечает министерство. Наибольший отрицательный вклад в динамику обработки в ноябре, как и в октябре, внесло металлургическое производство, в первую очередь - за счет резкого снижения выпуска по виду деятельности "Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива" (-19,5% в октябре, -28,7% в ноябре). "При этом в данный момент отсутствуют свидетельства того, что указанное падение носит фундаментальный характер", - полагает министерство.

Еще одним негативным шоком для промышленности стала отрицательная динамика по виду деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (-16,3% год к году в ноябре). "Характерная для данной отрасли волатильность годовой динамики связана в том числе с особенностями статистического учета дорогостоящих транспортных средств с длительным циклом производства - кораблей, воздушных судов, космических летательных аппаратов. В общей сложности на металлургию и "прочее" транспортное машиностроение приходится 4,3 из 4,7 п.п. (или более 90%) годового снижения выпуска обрабатывающей промышленности (при этом доля указанных отраслей в добавленной стоимости составляет 21,8%)", - отмечается в докладе.

Оценка медианного темпа роста в обрабатывающей промышленности указывает на то, что спад производства в ноябре затронул ограниченный ряд отраслей и носит "локальный" характер, пишет министерство. В дополнение к официальным данным Росстата по промышленности Минэкономразвития оценило динамику обрабатывающих производств с использованием формулы медианы. "Данный подход позволяет сгладить искажающее влияние на совокупный показатель аномально высоких или низких темпов роста в отдельных отраслях. Оценка медианного темпа роста обрабатывающей промышленности за ноябрь составляет 2,8% г/г", - говорится в докладе.