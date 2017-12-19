ВС РФ ликвидировал партию адепта налоговой оптимизации

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил административное исковое заявление Минюста о ликвидации политической партии "Партия налогоплательщиков России". Основанием для такого решения стало то, что партия не устранила в отведенный трехмесячный срок нарушения законодательства о политических партиях, следует из судебного постановления, опубликованного в понедельник.

Этот срок был установлен Верховным судом при рассмотрении предыдущего административного иска Минюста к "Партии налогоплательщиков" - о приостановлении ее деятельности. В соответствии с решением ВС РФ она должна была представить в Минюст информацию о своей численности, количестве отделений, числе выдвинутых кандидатов в депутаты и прочее, но не сделала этого.

Представители "Партии налогоплательщиков" не явились в ВС РФ на рассмотрении дела о ее ликвидации. Поскольку они были извещены о процессе надлежащим образом, то слушания прошли без них.

"Партия налогоплательщиков" была создана летом 2012 года. Ее председателем является Евгений Сивков, генеральный директор и совладелец ООО "Издательский дом Евгений Сивков", двух ООО "ФБКА" и ООО "Сивков интернэшионал такс консультанс". Они неоднократно пытались участвовать в борьбе за контракты государственных и местных органов власти, государственных и муниципальных компаний, но только в одном случае им сопутствовал успех – за 15 тысяч рублей аудиторские услуги оказывались администрации Глазовского района.

Одно из ООО "ФБКА" было уличено в плагиате: на его сайте были воспроизведены статьи сотрудника ЗАО Консалтинговая группа "Экон-Профи". Сумма взысканной по решению суда компенсации составила 30 тысяч рублей.

Издательский дом Сивкова по большей части выпускает его собственные тексты и брошюры по налоговой оптимизации. Издание "Черная и белая оптимизация налогов (3500 налоговых схем). Новая программа" сопровождается такой, например, аннотацией: "Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с наслаждением садиста острым скальпелем снимает кусок за куском кожу с налогоплательщиков. При этом "клиент" доведен до такой кондиции, что сам получает наслаждение от вида происходящего".

Еще одно направление бизнеса Сивкова – это семинары по налоговой оптимизации, для которых используется в том числе и бренд "Партия налогоплательщиков России". Слушателям обещают, что после них средний показатель снижения налогов составляет 30%.

Содержание семинаров Сивкова стало поводом для обращения в Генпрокуратуру. Член Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов попросил главу надзорного ведомства Юрия Чайку дать указания о проведении проверки деятельности "Партии налогоплательщиков" на предмет соответствия федеральному законодательству о политических партиях, а также дать правовую оценку содержанию сайтов Сивкова. "Нахождение в открытом доступе в сети "Интернет" [подобной] информации, фактически способствует совершению преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ", - говорится в обращении Кирьянова (ст. 198 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, а ст. 199 УК РФ - за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации).