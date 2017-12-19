"Россия" собралась перевести все рейсы из "Внуково" в "Шереметьево"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" через год может перевести все свои московские рейсы и инфраструктуру из "Внуково" в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со стратегией развития группы "Аэрофлот".

"Потенциально данный вариант предусмотрен стратегией группы "Аэрофлот" в конце 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что принятие решения по перебазированию "России" сдерживает ограниченная пропускная способность "Шереметьево", также нужно решить вопрос с размещением в административных зданиях нескольких сотен сотрудников авиакомпании. К концу следующего года, как ожидается, в аэропорту будет достроена третья взлетно-посадочная полоса и появится новая терминальная инфраструктура.

Официальные представители "России" и "Аэрофлота" воздержались от комментариев. Стратегия группы "Аэрофлот" до 2022 г. - непубличный документ, из раскрытия компании известно, что совет директоров в последний раз обсуждал ее в начале декабря.

Источник, близкий к совету директоров "Аэрофлота", утверждает, что стратегия группы предусматривает перевод только части рейсов "России" в "Шереметьево", начиная с зимнего расписания 2018/19 гг., то есть с октября следующего года. Об этом же ранее во вторник со ссылкой на источники сообщала газета "Коммерсантъ".

"Перевод будет возможен при обеспечении необходимой пропускной способности "Шереметьево", в частности, снятия ограничений по взлетно-посадочным операциям после ввода 3-й полосы в аэропорту", - сказал собеседник "Интерфакса". По его словам, будут переведены, в основном, широкофюзеляжные самолеты "России" - Boeing-777 и -747, а также узкофюзеляжные Boeing-737. На конец ноября парк "России" был сформирован из 15 Вoein-737-800, 31 лайнера семейства Airbus А320, 6 Вoeing-777 и 9 Вoeing-747.

"Россия" - вторая крупнейшая по объему перевозок авиакомпания в РФ. Создана в 2016 г. на базе трех региональных перевозчиков группы "Аэрофлот": "России", "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний". Работает в среднем ценовом сегменте. Базируется в московском "Внуково" и петербургском "Пулково". За ноябрь перевезла через "Внуково" 309 тыс. человек, что соответствует 24,2% всего пассажиропотока аэропорта.