Сбербанк и ФАС начали обмениваться документами с помощью блокчейна

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустили проект по цифровому взаимодействию с банками и хозяйствующими субъектами на основе блокчейна, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС, Сбербанк, "Аэрофлот" , "Русский уголь", "ФортеИнвест" и другие компании изучали "возможности распределенного хранения документов". Как говорится в пресс-релизе, по результатам "пилота" были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию.

"Система является не только одним из первых в мире реальных примеров использования блокчейна государством, но и практическим инструментом для дальнейшего развития этой технологии в целях упрощения и улучшения взаимодействия государства, бизнеса и власти", - заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Управляющий директор Sberbank Digital Степан Кузнецов отметил, что проект за счет использования блокчейна позволяет отказаться от услуг посредников (операторов документооборота), гарантировать доступ к информации только со стороны конечных пользователей и обеспечить снижение расходов.

Блокчейн - это технология распределенных реестров, используется при различных видах работы с данными.