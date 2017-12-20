ВЭБ при конвертации депозита ФНБ на $6,25 млрд постепенно продаст валюту на рынке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк в рамках конвертации депозита Фонда национального благосостояния (ФНБ) на $6,25 млрд будет проводить обменные операции на рынке постепенно, чтобы не влиять на валютный курс, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас есть валютный депозит ФНБ в ВЭБе. Ему для того, чтобы закрыть свою валютную позицию, необходимы рубли. ВЭБ будет постепенно по договоренности с ЦБ, плавно, не влияя на валютный рынок, осуществлять эту операцию. В течение некоторого времени", - сказал Силуанов.

Ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский сообщил, что госкорпорация может уже в декабре конвертировать в рубли депозит из средств ФНБ на $6,25 млрд.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре подписал постановление, которое разрешает конвертировать валютные средства ФНБ, размещенные на депозите в ВЭБе. Ставка по такому рублевому депозиту может быть установлена на уровне не ниже 2,86% годовых. По другим рублевым депозитам ФНБ в ВЭБе ставки установлены в размере от 6,25% до 7,25% годовых.

В настоящее время на валютном депозите в ВЭБе размещено $6,25 млрд средств фонда. Договор о размещении валютных средств был заключен в сентябре 2014 года. В декабре 2015 года, на фоне обострения проблем ВЭБа, вызванного ухудшением качества активов и санкциями, правительство РФ улучшило условия по депозиту, пролонгировав его до 26 сентября 2034 года, снизив ставку до 0,25% годовых и установив трехлетний льготный период по уплате процентов.