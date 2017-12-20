Минстрой не увидел предпосылок для ипотечного кризиса в России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минстроя Михаил Мень заявил об отсутствии в РФ предпосылок для ипотечного кризиса, какой, например, был в США.

"У нас в РФ доля ипотечных кредитов, платежи по которым просрочены на 90 дней и более, не превышает 2,35%. Этот показатель на уровне стран, где ипотека имеет многолетнюю историю", - заявил Мень на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Никаких предпосылок для ипотечного кризиса, какой, например, мы наблюдали в США в 2010-х годах, нет", - подчеркнул Мень.