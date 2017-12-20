Ипотеку собрались сделать доступной для половины российских семей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой намерен обеспечить доступность ипотечного кредитования для половины российских семей, заявил в среду министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Ключевая задача стратегии - сделать ипотеку доступной для 50% семей", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в России по итогам этого года может быть выдан 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти в 2 трлн рублей. Ставка по ипотеке впервые в современной истории страны опустилась ниже 10%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодня 35% семей в РФ могут улучшить свои жилищные условия с помощью кредитов, а к 2025 году их должно быть свыше 50%.