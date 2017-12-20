Официальные сайты страховщиков получили маркировку в поиске "Яндекса"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - К проекту по маркированию сайтов финансовых организаций в поисковой выдаче "Яндекса" подключены страховые компании, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре субъектов страхового дела, говорится в сообщении Банка России.

"В соответствии с совместным проектом Банка России и компании "Яндекс" в поисковой выдаче "Яндекса" появился специальный маркер (зеленый кружок с галочкой и надписью "Реестр ЦБ РФ"), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги страховой организации, страхового брокера или общества взаимного страхования", - отмечается в сообщении регулятора.

Как поясняет ЦБ, это позволит потребителю выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают на основании лицензии, выданной Банком России. Маркировка подтверждает, что ЦБ осуществляет надзор за таким участником рынка, а его деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей страховых услуг.

"Тема страхового мошенничества в интернете стала особенно актуальной с начала 2017 года, после введения обязательных продаж электронных полисов ОСАГО. В сети стали активно появляться сайты-клоны страховых компаний либо сайты страховых посредников, предлагающих оформить е-ОСАГО. Однако по законодательству посредничество в этой сфере запрещено, электронные полисы могут продавать только сами страховщики. Теперь нелегальным компаниям и недобросовестным посредникам будет значительно сложнее вводить в заблуждение потребителя", - прокомментировал нововведение директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, с июня 2017 года уже действует маркировка сайтов микрофинансовых организаций. В дальнейшем проект может быть распространен на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками происходит через интернет.