Рынок акций РФ упал к уровню конца ноября по индексу МосБиржи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился четвертые торги подряд по индексу МосБиржи, который достиг уровней конца ноября в отсутствие покупателей на опасениях введения новых антироссийских санкций; лидировали в откате бумаги ряда энергетиков и обновившие 3-летние минимумы акции ВТБ .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2102,97 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1129,33 пункта (-0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,1%.

Доллар просел до 58,66 рубля (-0,1 рубля).

В лидерах снижения выступили акции ВТБ (-5,1%, до 4,591 копейки - минимум с ноября 2014 года), "РусГидро" (-4,7%, до 0,7165 рубля - минимум с августа 2016г), "Россетей" (-4,4% и -3,7% "префы"), "Мечела" (-3,3% и -1,7% "префы"), "Татнефти" (-2,9% и -0,4% "префы"), "Мосбиржи" (-2,6%), "Аэрофлота" (-2,4%), "префы" "Башнефти" (-3,5%).

Выросли акции АФК "Система" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +0,3% "префы"), "Башнефти" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%).