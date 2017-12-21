Лондонский суд дал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона (Великобритания) издал приказ об аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд

"ПАО КБ "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем", - говорится в сообщении на сайте ПриватБанка.

В информации уточняется, что приказ об аресте активов был выдан на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что И.Коломойский и Г.Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций. В результате этих операций средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

"Путем этого процесса ПриватБанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более $2,5 млрд", сказано в сообщении.

"ПриватБанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит его иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него", подчеркнули в ПриватБанке.

Как сообщалось, экс-владельцы и бывшее руководство ПриватБанка в свою очередь также оспаривают действия Нацбанка Украины, Минфина и самого ПриватБанка после его национализации. По данным НБУ, всего в украинские и британские суды подано более 400 подобных исков.