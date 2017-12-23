Экономика

Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах съезда "Единой России".

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"Да, 21-22 января состоится", - сказал он, отвечая на вопрос, определены ли даты проведения комитета в Омане.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 122%.

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Теги: Оман, ОПЕК, Минэнерго, Александр Новак
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