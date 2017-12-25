Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с "Системой"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник подрос по индексам во главе с раллировавшими бумагами АФК "Система" благодаря ее мировому соглашению с "Роснефтью"; активность торговли существенно упала из-за отсутствия западных игроков, празднующих западное Рождество.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2105,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1143,94 пункта (+0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 5,7% из-за резкого укрепления рубля.

Доллар упал до 57,97 рубля (-0,41 рубля).

Лидировали в росте акции АФК "Система" (+21,5%, до 13,75 рубля - уровень более чем 2-месячной давности), "Башнефти" (+5,7% и +5,7% "префы"), "Мобильных телесистем" (+5,2%), "Детского мира" (+4,6%), "Транснефти" (+2,6%), "Мечела" (+1,9% и +2,3% "префы"), ВТБ (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%).

После закрытия рынка акций в минувшую пятницу стало известно о мировом соглашении между "Системой" и "Роснефтью". Так, "Система" обязуется возместить "Башнефти" 100 млрд рублей, средства будут привлечены при содействии РФПИ и Сбербанка , окончательные расчеты "Системы" и "Башнефти" должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года. После выплаты 100 млрд рублей "Система", "Роснефть" и "Башнефть" откажутся от взаимных претензий.

Подешевели "префы" "Татнефти" (-1,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), "РусГидро" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,5%).

В понедельник все биржи США и Европы не работают в связи с рождественскими праздниками, в дальнейшем аналитики и трейдеры рассчитывают на "ралли Санта-Клауса" - традиционный рост рынка в последние сессии уходящего года и первые дни нового.