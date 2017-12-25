Совкомбанк вышел из капитала подконтрольного "Системе" холдинга РТИ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк, владевший 10% АО "РТИ", вышел из капитала компании, говорится в сообщении банка. Банк не раскрыл покупателя 10-процентного пакета акций.

"Мы не раскрываем покупателя акций РТИ и цену сделки по соглашению о конфиденциальности. Данная инвестиция не была профильной для банка. Мы концентрируемся на вложениях, которые могут иметь долгосрочный потенциал для группы", - передал "Интерфаксу" председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев через пресс-службу.

Основной владелец РТИ - АФК "Система" с 87% акций. Представитель АФК Сергей Копытов сообщил "Интерфаксу", что "Система" не выкупала пакет Совкомбанка.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", еще 3% РТИ принадлежат Сергею Боеву, возглавляющему совет директоров компании.

Непосредственно финансированием РТИ Совкомбанк сейчас не занимается, но готов кредитовать другие структуры "Системы", добавил Гусев. "В настоящий момент мы не финансируем именно РТИ, но планируем продолжить и эффективно развивать кредитование различных подразделений АФК "Система", - сказал глава банка.

Совкомбанк отмечает, что сделка по продаже 10% акций РТИ окажет дополнительную финансовую поддержку процессу увеличения доли Совкомбанка в капитале Росевробанка. Совкомбанк в понедельник сообщил о приобретении 5,7% этой кредитной организации у немецкого банка развития DEG.

АФК "Система" в конце 2016 года увеличила долю в РТИ до 87% с 71,68%, выкупив 15,32% у ВТБ . Банку этот пакет акций достался "в наследство" от Банка Москвы. Сумма сделки тогда оценивалась 4,5 млрд рублей с окончательным расчетом в 2019 году.

РТИ занимается разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий. Компания объединяет активы в сфере оборонных решений, комплексных систем безопасности, микроэлектроники и ИКТ. В состав группы РТИ входит "Концерн РТИ Системы", "Микрон" и ряд других компаний и предприятий.