Итоги 2017: Акции "Роснефти" учат географию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Не успев насладиться опытом крупных известных иностранных акционеров - Glencore и QIA, купивших 19,5% акций "Роснефти" накануне наступления 2017 года, российская нефтяная компания в предвкушении появления нового владельца - китайской CEFC ("Хуасинь"). Как и в случае с прошлогодними покупателями, "Роснефть", помимо собственно вхождения в акционерный капитал, запланировала с китайцами много новых грандиозных проектов.

Такое стремительное расширение акционерной географии собирателя российской нефтянки выглядит событием еще более неординарным, если вспомнить случайно подслушанный рассказ о том, как тяжело даются переговоры о покупке акций.

Дружная семья

Еще не высохли чернила под документами о приобретении в декабре прошлого года консорциумом Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) у государственного "Роснефтегаза" 19,5% акций "Роснефти", как новые собственники смогли ощутить преимущества покупки.

Спустя всего месяц президент Владимир Путин на встрече с главами Glencore и QIA заявил, что те заработали на сделке. "Уже после завершения сделки стоимость компании ("Роснефть" - ИФ) выросла на 18%, так что вы уже заработали", - сказал он. Еще через 3 месяца президент подписал указ о награждении орденами и медалями ряда иностранных граждан, в том числе участников приватизации 19,5% акций "Роснефти". Такой чести удостоились, в том числе, глава Glencore Айван Глазенберг и руководитель катарского суверенного фонда Абдалла Бен Мохаммед Бен Сауд Аль Тани.

А всего через 9 месяцев после сделки, в сентябре 2017 года, было объявлено, что QIA/Glencore продают 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. К этому времени акции НК подешевели на те же 18%.

Глава нефтегазового подразделения швейцарского сырьевого трейдера Glencore Алекс Бирд тогда признался, что компания не планировала длительное время владеть акциями "Роснефти", но помогла России с приватизацией и получила взамен объемы нефти для трейдинга. "Мы в прошлом помогли "Роснефти" с финансированием (в 2013 г. Glencore и Vitol предоставили "Роснефть" $10 млрд в качестве аванса за поставки нефти - ИФ), у нас сформировались устойчивые взаимоотношения. Появилась возможность инвестировать в компанию. Но также, очевидно, появилась возможность помочь "Роснефти" во время, когда был важный момент для экономической и политической повестки, связанный с успехом приватизации", - сказал он.

"Используя маленькую группу дружной семьи, если хотите, мы провели очень интересную сделку и для Glencore, и для "Роснефти", - добавил топ-менеджер Glencore. "В последующем вошли китайцы (CEFC - ИФ), которые всегда были в зоне видимости, поскольку мы не хотели быть долгосрочным владельцем 20% "Роснефти", - рассказал Бирд.

За 14,16% "Роснефти" CEFC заплатит консорциуму чуть более 9 млрд евро. Вырученные средства QIA/Glencore направит на погашение финансирования, привлеченного в Intesa Sanpaolo и некоторых российских банках для приобретения 19,5% "Роснефти". После сделки у QIA и Glencore останется соответственно 4,8% и 0,5% "Роснефти".

Помимо денег QHG Trading LLP (СП QIA и Glencore) по контракту с "Роснефтью" в течение 5 лет, начиная с 1 января 2017 года, может получить от 22,5 млн тонн до 55 млн тонн нефти (от 4,5 млн тонн до 11 млн тонн в год).

Проникновение

Еще до заключения сделки о покупке акций "Роснефть" и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в разведке и добыче в Западной и Восточной Сибири, нефтепереработке и нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, в розничных продажах и финансовых услугах. Стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально интегрированного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда. Соглашение также предусматривает для китайской корпорации опцию по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти", который компания начала выделять в отдельный холдинг в рамках стратегии 2022.

Позже партнеры заключили пятилетнее соглашение на ежегодную поставку 10 млн тонн российской нефти в Китай. Контракт, одобренный советом директоров "Роснефти", предусматривает, что за 5 лет, начиная с 1 января 2018 года, НК поставит партнеру 60,8 млн тонн.

Помимо этого компании изучат возможность строительства нефтехимического комплекса в провинции Хайнань (Китай) и поставок сырья для него. На полях Саммита АТЭС "Роснефть" и CEFC подписали соглашение о проведении совместного предварительного исследования возможности строительства НХК и изучения вариантов монетизации продуктов проекта.

Китайская CEFC также рассчитывает получить доступ к рынку газа через партнерство с "Роснефтью" и Катаром, а еще намерена инвестировать $150 млн в развитие свободной индустриальной зоны (СИЗ) в грузинском портовом городе Поти, в морском порту которого работает Petrocas Energy Group (49% акций принадлежат "Роснефти"), владеющая терминалом по перевалке нефтеналивных грузов.

Утром деньги - вечером стулья

В середине октября QIA/Glencore сообщил, что завершил переговоры с CEFC о продаже акций "Роснефти". Главный исполнительный директор российской компании Игорь Сечин рассчитывал, что процесс вхождения нового акционера завершится до конца года. Но для завершения покупки необходимо получить разрешение регуляторов и найти необходимые средства.

Несмотря на то, что ВТБ заявлял о готовности предоставить CEFC кредит для финансирования сделки, переговоры еще не завершены и, следовательно, деньги не выделены. В интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев говорил, что банк готов выделить китайской компании средства под залог акций "Роснефти". "Если компания CEFC захочет взять у нас деньги, мы готовы, условия мы им дали, у них есть выбор - они могут брать у нас, могут брать еще у кого-то. Решение остается за компанией CEFC. Мы готовы принимать на себя такие риски, готовы давать финансирование под залог акций",- подчеркивал он.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что сумма кредита может составить около 5 млрд евро. При этом месяц назад он отмечал: "По-моему, переговоры еще не завершены. Есть вопросы, связанные не только с ними, там определенное рефинансирование. Поэтому переговоры достаточно такие..., там итальянские банки заинтересованы и арабские. География переговоров довольно большая".

Также до сих пор не было никаких сообщений об одобрении какими-либо регуляторами планируемой сделки.

После завершения сделки CEFC станет третьим по величине пакета акционером "Роснефти" после государственного "Роснефтегаза" (владеет 50% + 1 акция) и BP plc (19,75%). И это, по словам Сечина, акционерная структура "Роснефти" "в окончательном виде".