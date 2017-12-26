Правительство одобрило законопроект об аукционах по участкам недр на шельфе Крыма

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе полуострова Крым на аукционы. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения. Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

"Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу", - сказал Донской.

Все лицензии на шельфе Крыма, которые были выданы правительством Украины и которые не были продлены, признаются недействительными, добавил он.

"С учетом изложенного ряд участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях, находятся в нераспределенном фонде. В целях лицензирования указанных объектов законопроектом предлагается установить, что предоставление права пользования такими участками недр осуществляется по решению правительства, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр",- сказал министр.