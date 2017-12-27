Итоги 2017: Сталь возвращает долги акционерам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке, закрытие в КНР более 150 млн тонн избыточных мощностей и восстановление цен на сталь позволили горнодобывающим компаниям увеличить приток денежных средств и, как следствие, сократить долговую нагрузку и нарастить дивидендные выплаты акционерам. Нацеленность менеджмента российских сталелитейных корпораций на увеличение доли свободного денежного потока (FCF), распределяемой в качестве дивидендов, поддерживало и завершение инвестиционного цикла.

Основные владельцы крупнейших российских компаний отходить от стальных дел не собираются, но и инвестиции "на стороне", порой весьма масштабные, есть у каждого из них, что поддерживает уверенность в светлом будущем дивидендной истории отрасли.

Свободный стальной поток

Все участники рынка единогласно основным событием года называют уверенный рост спроса на сталь в РФ после падения, наблюдавшегося на протяжении нескольких лет.

"После четырех лет снижения спрос на сталь в России вырос на 7%, хотя потребление все еще на 10% ниже, чем в 2013 году", - отмечают в НЛМК .

Восстановление спроса было обусловлено постепенным оживлением инвестиционной активности. "Причем отрадно, что рост шел по всем основным отраслям-потребителям, хотя и был разным", - отметил представитель "Северстали" . Строительный сектор, по предварительным данным компании, продемонстрировал рост на 1,6%, машиностроение - на 3,9%, автопром - на 14%.

Политику стальных компаний в 2017 году во многом определял Китай. Металлурги воспользовались ограничениями объемов производства в КНР, что продолжило стимулировать рост цен на выпускаемую стальную продукцию, который перенесен на конечных потребителей. Это позитивно сказалось на выручке металлургов. Горнодобывающие компании воспользовались шансом, сократили долговые обязательства и распределили дополнительный доход среди акционеров.

"Северсталь" последнее время, несмотря на то, что дивидендная политика компании привязана не к уровню свободного денежного потока, а к чистой прибыли, при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х распределяла в качестве квартальных выплат более 100% FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA 0,5-1х "Северсталь", согласно дивидендной политике, распределяет между акционерами не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Выплаты "Северстали" акционерам в 2017 году (исходя из уже принятых решений) составят около $1,5 млрд (по сравнению с $0,9 млрд в 2016 году). На сегодня это единственная компания в отрасли, которая готова распределять в виде дивидендов более 100% FCF.

В этом году впервые с 2012 года к выплате промежуточных дивидендов вернулся Evraz. "Устойчивое финансовое положение, хорошие перспективы компании" и сгенерированный свободный денежный поток в размере $549 млн позволили совету директоров принять решение о выплате акционерам $429,6 млн ($0,3 на акцию), объявила в августе компания. На конец первого полугодия чистый долг Evraza составлял $4,28 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2х.

О пересмотре дивидендной политики в этом году объявил "Магнитогорский металлургический комбинат" , который увеличил коэффициент выплат с 30% до не менее 50% от свободного денежного потока при условии, что показатель чистый долг/EBITDA будет находиться ниже отметки 1х. При этом новая дивидендная политика предполагает возможность выплат на ежеквартальной основе, которой комбинат воспользовался уже в октябре этого года, объяснив это "стабильным положительным денежным потоком".

Аналитики "Атона" на исключают, что после того как аккумулированные денежные средства достигнут $500 млн, ММК может увеличить дивиденды до уровня, превышающего предусмотренные дивидендной политикой не менее 50% FCF (как в случае со 100% FCF у Северстали).

Практически 100% FCF во II и III квартале направил на выплату дивидендов "Новолипецкий металлургический комбинат".

компания Чистый долг на 30 сентября 2017 Net debt/EBITDA 30 сентября Дивиденды за III кв. FCF 30 сентября Северсталь $730 млн 0,3х 35,61 руб. на акцию $507 млн ММК -$119 млн -0,06х 1,111 руб. на акцию $360 млн НЛМК $740 млн 0,3х 5,13 руб. на акцию $533 млн Evraz (на 30 июня 2017) $4,28 млрд 2х $0,3 на акцию $549 млн

Более 50 млрд рублей с начала 2017 года получили бенефициары "Металлоинвеста" - Алишер Усманов и партнеры. Это порядка 80% чистой прибыли компании за 9 месяцев. Для сравнения: в прошлом году "Металлоинвест" выплатил акционерам 22% чистой прибыли по МСФО - 14,2 млрд рублей.

Недооцененный сектор

Максимизация прибыли для акционеров будет в 2018 году одним из основных показателей эффективности сталепроизводителей, полагают эксперты. "В 2018 году мы ждем повторение ситуации этого года, денежные поступления металлургов продолжат расти. При этом суммы будут более существенные" - говорится в обзоре UBS.

Аналитики убеждены, что вторая волна притока денежных средств акционерам будет наблюдаться в февральский период отчетностей. "Продолжение этой темы будет привлекать мировых инвесторов, которые недооценили пока горнодобывающий сектор", - уверены эксперты UBS.

В последнем квартале 2017 года НЛМК может направить на дивидендные выплаты также около 100% свободного денежного потока, говорил ранее президент компании Олег Багрин: "вероятно, в четвертом квартале, который, как мы ожидаем, тоже будет сильным, дивиденды будут на высоком уровне. Рекомендации будет выдвигать совет директоров".

В 2018 году "Северсталь" продолжит придерживаться принципа максимизации возврата средств акционерам, дополнительно усиливая его новым KPI для менеджмента, ориентированном на TSR (total shareholder return), рассказали "Интерфаксу" в компании. "Кроме того, в 2018 году мы рассчитываем дополнительно заработать около $350 млн к EBITDA, что позволит сохранить свободный денежный поток на высоком уровне", - добавили в компании.

На данный момент Evraz разрабатывает новую дивидендную политику с целью сделать дивиденды более предсказуемыми в долгосрочной перспективе, о которой обещал объявить в начале 2018 года.

Хороший рынок, сложные кредиторы

Рынки металлургического сырья смотрят в сторону Китая: власти страны объявили о планах закрыть около 800 млн тонн угольных мощностей до 2020 года, уже к концу 2017 года план был выполнен более чем наполовину. В результате импорт коксующегося угля в Китай в этом году, по прогнозам, достигнет максимума за несколько лет.

Цены на уголь в течение года были волатильны, но оставались в среднем на высоких уровнях. В апреле взлет котировок обеспечил ураган Дебби в Австралии, к концу года вновь наблюдается рост цен на фоне сложностей с отправкой угля в портах Австралии, а также сильного спроса со стороны китайских производителей стали, отмечает аналитик "Атона" Андрей Лобазов. Спотовые цены на уголь в Китае приблизились к $260/т, однако вряд ли продержаться на уровнях выше $200/т долгое время, считают в БКС.

Хороший рынок помог "Мечелу" , которому продажи коксующегося угля приносят более половины EBITDA, существенно улучшить финпоказатели. По прогнозам аналитика БКС Олега Петропавловского, EBITDA компании в 2017 году может достичь $1,4 млрд - плюс 40% к уровню 2016 года.

Однако завершить реструктуризацию долга, несмотря на позитивный фон, "Мечелу" не удалось. Кредиторы по PXF на $1 млрд в феврале подали арбитражные требования в Лондонский международный арбитражный суд о взыскании с компании $461 млн задолженности. В апреле глава "Мечела" Олег Коржов говорил, что переговоры с синдикатом идут сложно: компания хочет реструктуризации на условиях, сопоставимых с достигнутыми с госбанками, а иностранные кредиторы - увеличения залогов.

В итоге была задействована альтернативная схема. Debtwire в октябре писал, что один из кредиторов PXF - "ВТБ Капитал" начал выкуп долгов у других участников синдиката. Менеджмент "Мечела" позже говорил, что состав синдиката существенно поменялся и уже более половины кредиторов PXF согласны с условиями реструктуризации. Тем не менее, вопрос, судя по всему, сдвинулся на 2018 год.

К концу года возродились опасения относительно спроса на металлопродукцию и сырье в Китае. "Рынки металлов и насыпных грузов любят устраивать панику вокруг Китая хотя бы раз в год, и, кажется, момент настал", - описывают ситуацию аналитики BMO Capital Markets. По их мнению, потребление сырья Китаем в 2018 году будет расти меньшими темпами, чем за два предыдущих года. Это может оказать давление на котировки угля и железной руды.

"Наш взгляд на сектор черной металлургии достаточно осторожный, цены на максимумах, а данные по строительному сектору в Китае указывают на возможное замедление спроса - в первом полугодии 2018 года вполне вероятна некоторая коррекция цен", - солидарен с этим А.Лобазов.

С трубами и без

Рост цен на сталь, сыгравший на руку сталелитейщикам, оказал негативное влияние на уровень рентабельности производителей труб.

В этом году российские трубники столкнулись с существенным ростом затрат. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), за три года (с ноября 2014 года) существенно повысились цены на стальной лом (+58%), заготовку (+58%), ферросплавы (почти вдвое), повысилась вагонная составляющая (+61%), резко выросли цены на электроды.

Трубные компании признают снижение рентабельности в 2017 г. из-за роста цен на сталь и падения объемов реализации труб большого диаметра. "Всего в России примерно 5 млн тонн мощностей по производству труб большого диаметра, а рынок в 2018 году будет 1,6-1,8 млн тонн", - говорил гендиректор ТМК Александр Ширяев.

Однако в первом квартале 2018 г. эксперты прогнозируют повышение рентабельности за счет перекладывания роста цен на сырье в конечные цены на трубы. "Прогноз на первый квартал следующего года - это догоняющий рост цен. Он неизбежен", - уверен глава ФРТП Игорь Малышев. По его словам, речь не идет о резком повышении стоимости: "Здесь резких движений не может быть. В четвертом квартале мы его оцениваем в 3-4% и столько же закладываем примерно на первый квартал".

При этом полностью затраты компании не отыграют таким повышением цен: для этого нужно было бы их повысить приблизительно на 15%, "но трубники не могут себе такого позволить", говорят в ФРТП.

Спрос на трубы большого диаметра продолжит падать и дальше. "Известно, что российский спрос на ТБД, из которых строятся магистральные газо- и нефтепроводы, имеет тенденцию к сокращению, наметившуюся еще в 2016 году. Этот фактор оказывает существенное влияние на трубный рынок и в следующем году его действие не станет менее значимым", - сказал представитель Челябинского трубопрокатного завода. Ситуация приведет "к еще большему ужесточению конкуренции на внутреннем рынке и, конечно, замотивирует трубников обратить большее внимание на международные проекты и зарубежные рынки", полагают в ЧТПЗ.

"На 2018 год мы не видим роста рынка ТБД. Да, действительно, все проекты решены. Построят "Южный поток", построят Nord Stream 2 - и все", - говорил гендиректор ТМК.

Ставку российские производители труб теперь делают на рынок OCTG, который динамично развивается на фоне роста объемов бурения в стране. По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК, в начале 2000-х годов в России бурили менее 10 тыс. км в год, а к началу 2017 года - 25,6 тыс. км.

"Отечественные производители OCTG готовы полностью обеспечить текущий и перспективный спрос на эти трубы в России, - сказал "Интерфаксу" представитель ФРТП. - По нашей оценке, к концу 2017 года рост рынка OCTG составит 12%. Прогноз роста рынка на 2018 год составляет 3%". В 2018 году доля экспорта в отгрузках OCTG может вырасти до 13% с 8% в 2016 году, что подтверждает отсутствие дефицита мощностей по производству OCTG в России".

Рост спроса на трубы OCTG - общемировая тенденция. Резкое увеличение объемов бурения в Северной Америке и благоприятная рыночная конъюнктура способствовали тому, что планы IPO североамериканской "дочки" ТМК (Ipsco) наконец материализовались: в конце 2017 года были поданы документы на регистрацию планируемого размещения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это позволит TMК сократить долговую нагрузку: чистый долг трубной меткомпании на 30 сентября находился на отметке $2,7 млрд, общий долг составлял $3,16 млрд, Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября находилось на отметке 4,64x, при этом среднесрочный ориентир по долговой нагрузке у ТМК - 3х, его планируется достичь за три года. Долгосрочный ориентир еще жестче - 2,5х.