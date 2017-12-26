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Цена нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с июня 2015 года

Есть обновление от 20:30

На цену повлияли данные о взрыве на нефтепроводе в Ливии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с июня 2015 года на данных о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве выросла на $1,03 (1,58%) - до $66,28 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,86 (1,47%) - до $59,33 за баррель.

Взрыв в Ливии

По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с, сообщил один из источников. Он не располагает данными о причине взрыва.

"Новость о взрыве на нефтепроводе в Ливии - это серьезный фактор", - говорит аналитик по фьючерсным рынкам Mizuho Securities USA Inc. в Нью-Йорке Боб Яугер.

Снижение производства нефти в Ливии ослабит давление на страны ОПЕК+, старающиеся добиться сокращения глобальных запасов нефти и поддержать цены, отмечают эксперты.

Накануне министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби заявил, что оптимистично оценивает перспективы роста цен на нефть в следующем году, с учетом снижения глобальных запасов и увеличения спроса в Китае и Индии.

25 декабря рынки США и Великобритании были закрыты в связи с Рождеством, и торги нефтью не проводились.

Ineos, компания-оператор нефтепровода Forties Pipeline System (FPS), приостановленного ранее в этом месяце из-за аварии, в понедельник сообщила, что ремонт нефтепровода завершен, и он запущен в тестовом режиме. FPS заработает в полную силу в начале 2018 года, ожидают в Ineos.

"Ожидания скорого запуска FPS ограничивают повышательное давление на цены, которое спровоцировали заявления иракского министра, - цитирует агентство Bloomberg старшего аналитика по энергетическому сектору ABN Amro Ганса ван Клеефа. - Ликвидность рынка во вторник низкая, и я не стал бы ждать серьезных движений".

Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 747 установок.

Теги: нефть, Brent
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