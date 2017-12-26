ВС РФ обновил правила применения закона об ОСАГО. Обзор

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ под конец года провел два заседания пленума, посвященных судебным спорам в сфере ОСАГО. Принятый в итоге проект постановления по этому вопросу вышел компромиссным. В нем есть правила, которые помогут страховщикам защищаться от злоупотребления правом со стороны "автоюристов", но и слабая сторона, автовладелец, ничего плохого в документе не увидит. В последний момент из него убрали недопустимо обременительное "правило одного подразделения".

Сделка "европротокола"

Свой доклад об основных положениях финальной редакции нового постановления ВС РФ по вопросам применения судами законодательства об ОСАГО судья ВС РФ Виктор Момотов начал с темы "европротокола". По данным Российского союза автостраховщиков, в 2016 году около 30% страховых случаев после ДТП были оформлены таким образом, то есть без вызова полиции на место аварии.

Сейчас лимит по выплатам составляет 50 тыс. рублей, если ДТП произошло не в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и если не использовались средства технической фиксации, а с 1 июня 2018 года он вырастет до 100 тыс. рублей - соответствующий закон Совет Федерации одобрил во вторник.

Момотов констатировал, что при составлении "европротокола" страховая выплата в пределах лимита является предметом согласия сторон. "Когда вы подписываете "европротокол", вы заключаете соглашение с причинителем вреда. Нужно понимать, что более этой выплаты страховая компания вам не заплатит", - сказал он журналистам.

Насилие и угрозы

В первоначальной редакции постановления был изложен сценарий, как должен действовать автовладелец, если по тем или иным причинам сделка, заключенная с другим участником ДТП, противоречит его интересам. "Потерпевший вправе обратиться к причинителю вреда с требованием о возмещении убытков в виде разницы между страховой выплатой и фактическим размером ущерба в случае, когда соглашение участников дорожно-транспортного происшествия им будет оспорено и признано судом недействительным", - говорилось в проекте постановления.

В финальной версии документа этого фрагмента нет, но его исключение не означает, что оспаривать сделку "евпропротокола" нельзя. "Если вас ввели в заблуждение насчёт предмета, характера, содержания, тогда вы можете это обжаловать, - говорил Момотов журналистам. - При заключении такого соглашения могли быть насилие и угрозы, которые также являются основанием для признания сделки недействительной".

Если суд сочтет доказательства тому обоснованными, у автовладельца появляется право требовать полного возмещения ущерба с виновника ДТП, согласно порядку, установленному в ГК РФ. Эксперты отмечают, что оба требования можно заявлять в рамках одного иска. "Я считаю, что суды смогут в одном деле рассматривать вопрос о недействительности "европротокола" и взыскании фактического ущерба", - рассказал "Интерфаксу" адвокат Алексей Михальчик.

Бегом за законодателем

Споры, вытекающие из договоров ОСАГО, - одна из самых распространенных категорий гражданских дел в судах общей юрисдикции, свидетельствуют данные Судебного департамента при ВС РФ. В первом полугодии 2017 года в суды поступило 210 тыс. 391 подобное исковое заявление - более 3% от их общего количества. Число таких дел сопоставимо по спорами о взыскании невыплаченной заработной платы (их 252 тыс. 732) и уступает только делам из-за долгов по коммунальным платежам (их существенно больше - 2,37 млн - ИФ).

При этом законодательство об ОСАГО меняется весьма часто, и ВС РФ, в свою очередь, встает перед необходимостью модифицировать правила для судов, чтобы судебная система работала ритмично. Поэтому документы Верховного суда по ОСАГО выходят часто - предыдущий был утвержден в 2015 году, и многие его положения перекочевали в новый документ.

Одна из законодательных новелл, которые учтены в новом постановлении, - это электронные полисы ОСАГО, покупать которые через интернет россияне могут с 1 июля 2015 года. У страхователя есть техническая возможность внести в систему недостоверные данные о своей машине и снизить сумму страховой премии, которую он должен уплатить. Иногда это делается злонамеренно, ради экономии, иногда - по ошибке.

В вопросе, как относиться к таким ситуациям, суды демонстрировали крайне противоречивые подходы, говорит Михальчик. По его словам, в ряде случаев они признавали такие договоры незаключенными, и потерпевшие оставались без возмещения.

ВС РФ счел, что это неправильно. В постановлении говорится, что такие действия страхователя не влекут признание договора страхования незаключенным и не освобождают страховщика от страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Но при этом постановление защищает и страховые компании. Если обман или ошибка со стороны автовладельца вскроются, то страховщик может предъявить к страхователю регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты, а также на сумму недоплаты премии. А вот если до наступления страхового события со страхователя все-таки взыскана сэкономленная необоснованно сумма премии, у страховщика при наступлении страхового события не возникает права на регресс.

Вся выплата потерпевшему

Специальный раздел постановления посвящен уступке прав страхователя. Права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда, а также право на получение штрафа нельзя передать по договору уступки требования, говорится в постановлении пленума ВС РФ. Однако уже после того, как суд присудит компенсацию морального вреда и штрафы, их можно передать любому лицу по договору уступки права, оговаривается в документе.

Потерпевший должен получить всю сумму, а затем уже отдать часть представителю, объяснил логику документа Момотов. "Нужно, чтобы потерпевший сам мог распорядиться этими средствами. Зачастую все складывается по-другому: представители предлагают конкретную сумму, а все остальное забирают себе", - пояснил судья ВС РФ.

Без обременения

В целом документ вышел компромиссным, считают эксперты. Единственное одиозное положение устанавливало "правило одного подразделения", то есть обязанность потерпевшего представлять необходимые документы в то же подразделение страховщика, в котором подавалось заявление о возмещении.

Это правило вызвало недоумение и у Минюста, и у экспертов. Статс-секретарь, заместитель министра юстиции Юрий Любимов говорил на заседании пленума Верховного суда, где документ обсуждался впервые, что его применение повлечет серьезные затруднения для автовладельцев. Чтобы разработчики документа представили себе их, он привел пример ДТП, которое случилось не в том регионе, где живет хозяин машины. Если бы правило об одном подразделении сохранилось, то автовладельцу пришлось бы ехать туда еще один раз - чтобы добавить к заявлению о возмещении все остальные необходимые по закону документы.

"(Такое правило) - необоснованная поблажка для страховых компаний", - считает Михальчик. По его словам, организовать документооборот в своих подразделениях - это задача страховщиков.

В свою очередь глава РСА Игорь Юргенс рассказал "Интерфаксу", какие сложности возникают у бизнеса. "Недобросовестные страхователи иногда обращались с заявлением в подразделение компании в одном регионе, а затем направляли претензию в другой регион, а дополнительные документы - в третий регион. Страховщик организационно не мог все это сопоставить с первоначальным обращением, нарушал сроки осуществления страховой выплаты и, как следствие, нес в суде расходы на уплату неустойки и потребительского штрафа", - отметил Юргенс.

"Страховые мошенники специально инициируют дробление иска", - соглашаетсяМомотов. В результате, по его словам, из-за нерасторопности страховщиков возникают большие проблемы в процессе идентификации, а у лиц, которые представляют интересы потерпевших, появляется возможность требовать пени и штрафы.

Но, тем не менее, обычный автовладелец страдать не должен. "Мы исходим из того, что граждане не желают никого обманывать, они хотят получить только страховую выплату", - сказал во вторник В.Момотов.

В итоговой версии "правила одного подразделения" нет. По словам Момотова, введение такой обязанности прямо не следует из закона и стало бы излишним обременением для потерпевших.

В документе говорится лишь, что потерпевший может подать документы в любой филиал страховой компании, но должен указать сведения, позволяющие страховщику связать их с предыдущими обращениями. "Когда потерпевший подаёт какие-то документы, он обязан идентифицировать их, то есть сделать все, чтобы страховая выплата была ему возмещена", - отметил Момотов. Например, привести номер страхового полиса, указание на подразделение, в которое подавалось заявление о страховом возмещении, номер выплатного дела. По словам Момотова, это будет реализация принципа добросовестности.