Нефть подешевела с максимумов за 2,5 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду с достигнутых накануне максимумов с июня 2015 года, поскольку постепенное возобновление работы трубопровода Forties в Северном море компенсирует перебои с поставками из Ливии, передает CNBC.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели к 8:12 по Москве на $0,28 (0,42%) - до $66,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на $0,20 (0,33%) - до $59,77 за баррель.

По итогам сессии во вторник цена Brent увеличилась на 2,7%, до $67,02 за баррель, WTI - на 2,6%, до $59,97 за баррель, причем в ходе торгов котировка WTI впервые за 2,5 года поднималась выше $60 за баррель.

Объемы торгов остаются довольно низкими между рождественскими и новогодними праздниками в США и Европе.

Во вторник нефть резко подорожала на данных о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр. По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с, сообщил один из источников. Он не располагает данными о причине взрыва.

Между тем компания Ineos, оператор Forties, обещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода в полном объеме (450 тыс. б/с) уже к 1-2 января.