Остатки на корсчетах банков в ЦБ 27 декабря выросли

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2396,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1919,1 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 26 декабря составлял 1752,0 млрд рублей по России и 1270,9 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 27 декабря составили 1872,6 млрд рублей по России против 1916,9 млрд рублей днем ранее.