Рубль вырос к доллару и евро благодаря высоким ценам на нефть

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" на старте торгов в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,43-57,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,44 руб./$1 (-18 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 68,23 руб./EUR1 (-14 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,2 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,43 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31,22 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", гэп рубля к доллару и евро при открытии торгов среды объясняется высокой стоимостью нефти, которая накануне выросла в пределах 2,6-2,7% за баррель WTI и Brent, достигнув максимумов за 2,5 года. Нефть WTI при этом поднималась выше $60 за баррель. Объемы торгов остаются довольно низкими между рождественскими и новогодними праздниками в США и Европе.

Рост цен на нефть связан со взрывом на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр. По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с, сообщил один из источников. Он не располагает данными о причине взрыва.

Между тем компания Ineos, оператор Forties, обещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода в полном объеме (450 тыс. б/с) уже к 1-2 января.