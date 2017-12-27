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Владельцы Lavazza вложили $25 млн в платформу видео по запросу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Семья Лавацца, которой принадлежит одноименный кофейный бренд, вложила $25 млн в итальянскую платформу видео по запросу Chili, в число инвесторов которой уже вошли голливудские студии Sony Pictures Entertainment и Paramount Pictures.

Как пишет The Financial Times, Лавацца приобрели около 25% акций Chili через холдинговую компанию.

Платформа Chili создана в 2012 году в качестве потенциального конкурента iTunes компании Apple. Первоначально она работала только на итальянскую аудиторию, но затем вышла на рынки Великобритании, Польши и Чехии. Руководит компанией бывший топ-менеджер Disney и Fastweb Джорджо Таккья.

В декабре 2016 года Sony Pictures купила около 5% Chili за 3 млн евро. Paramount Pictures, Viacom и Warner Brothers Entertainment владеют в общей сложности 14% акций Chili. В число миноритариев также входят управляющий директор LVMH Антонио Беллони, итальянский финансист Франческо Трапани, ранее руководивший Bulgari, и ветеран банковского сектора Италии Коррадо Пассера.

Как ожидается, в 2017 году выручка Chili составит около 30 млн евро по сравнению с 7 млн евро в 2016 году. При этом из-за инвестиций в развитие EBITDA может снизиться с 6,5 млн до 3,4 млн евро.

Число пользователей Chili составляет около 1 млн человек. Платформа предлагает около 17 тыс. кинофильмов и 10 тыс. серий телесериалов.

К 2020 году Chili намерена увеличить выручку до 300 млн евро в год, EBITDA - до 50 млн евро, аудиторию - до 15 млн человек.

Торговая марка Lavazza существует с 1895 года и носит имя ее создателя Луиджи Лавацца, который создал способ смешивания разных сортов кофе для получения оригинального вкуса. Компания входит в тройку мировых лидеров кофейного производства.

Теги: Lavazza, Chili
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