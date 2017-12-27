"Мегафон" собрался полностью сменить совет директоров

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" утвердил список кандидатов в новый состав совета, который акционеры изберут 19 января, говорится в сообщении компании.

В совете готовятся кардинальные изменения: ни одного из его ныне действующих членов в списке нет.

Всего в список вошли 9 кандидатов на 9 мест, в их числе 2 независимых директора и 2 кандидата от Газпромбанка (в конце октября холдинг Telia Company, стоявший у истоков создания "Мегафона", сообщил, что окончательно выходит из капитала сотового оператора и продает свой 19%-ный пакет ГПБ за 60,4 млрд рублей).

Остальные кандидаты представляют интересы основного акционера "Мегафона" - группы USM Алишера Усманова и его партнеров.

"Новые вызовы, связанные с ужесточением конкуренции и необходимостью технологической трансформации "Мегафона", требуют изменений в структуре управления и большего вовлечения контролирующего акционера в работу компании. Текущий состав совета директоров видел одной из своих основных целей разработку новой долгосрочной стратегии компании, которая была утверждена в этом году. Обновленный состав совета директоров сфокусируется на реализации стратегии и повышении операционной эффективности компании. Исходя из новых целей и были подобраны кандидаты в совет директоров от USM", - прокомментировали в "Мегафоне".

От основного акционера USM в совет выдвинуты руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Максим Анипкин, заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Александр Есиков, управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Павел Каплун и управляющий директор по стратегии и организационному развитию "Мегафона" Наталья Чумаченко (до 2016 года являлась первым заместителем генерального директора USM Advisors).

От "Газпромбанка" представлены генеральный директор ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" Алексей Антонюк, начальник департамента проектного и структурного финансирования АО "Газпромбанк" Александр Ушков.

В качестве независимых директоров выдвинуты Яркко Армас Вейалайнен, сооснователь и председатель совета директоров компании 3 step IT Group Oy, и Харри Ээрик Копонен, который возглавляет компанию Nortal Oy и является коммерческим директором компании Nortal AS (в прошлом возглавлял телекоммуникационные компании Sonera, Tele2 и Wataniya Telecom).

"Несмотря на "молодость", новые члены совета директоров обладают богатым опытом, давно участвуют в управлении "Мегафоном" и хорошо знакомы с бизнесом компании. Их свежий взгляд и глубокая вовлеченность в работу компании смогут придать дополнительный импульс её развитию", - прокомментировали кандидатов в пресс-службе USM.

Кандидаты подобраны "исходя из новых целей" - компания намерена сфокусироваться на реализации стратегии и повышении операционной эффективности. Новая стратегия "Мегафона" была утверждена в 2017 году.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). На конец июня количество абонентов компании составило 77,4 млн человек.

Крупнейший акционер "Мегафона" - компания Garsdale (в ней 97,45% у USM Алишера Усманова и партнеров, оставшаяся доля у "Ростеха") с 56,3%, Megafon Investments принадлежит 3,9% материнской компании. Free float "Мегафона" (у компании листинг на LSE и "Московской бирже" ) составляет около 14,6%.