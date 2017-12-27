Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев стал владельцем 22,42% Petropavlovsk

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кипрская компания Fincraft Holdings Ltd стала владельцем 22,42% Petropavlovsk, сообщил золотодобытчик.

Согласно данным кипрского реестра, единственным акционером Fincraft Holdings Ltd является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, бывший основной владелец Казкоммерцбанка и крупный акционер производителя цветных металлов Central Asia Metals.

Ранее сообщалось, что структуры, связанные с Виктором Вексельбергом, отчитались о продаже своих пакетов в золотодобытчике Petropavlovsk. В частности, до нуля снизили свои доли Renova Assets и Меткомбанк.

"Группа компаний "Ренова" продала свой пакет акций в компании Petropavlovsk. Сделка закрыта, детали мы не раскрываем", - сказал "Интерфаксу" член правления "Реновы" Андрей Шторх.

Параллельно стало известно, что 22,42% Petropavlovsk получила кипрская компания Fincraft Holdings Ltd, бенефициары которой не раскрываются. Из этого пакета 9,08% акций может быть передано по РЕПО банку ВТБ , следует из сообщений банка и золотодобытчика.

Также Fincraft получила облигации золотодобытчика с погашением в 2020 году, конвертируемые в 6,83% акций Petropavlovsk. Ранее аналогичный объем облигаций принадлежал структуре Вексельберга Lamesa, теперь у нее облигаций Petropavlovsk не осталось.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын).