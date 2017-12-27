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Экономика

Рубль сократил потери к доллару и евро благодаря стабилизации рынка нефти

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль немного сократил потери, но продолжает дешеветь к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 57,78 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,7 руб, поднявшись на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 23,51 копейки - до 62,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил потери к доллару и евро на вечерних торгах благодаря стабилизации на рынке нефти после понижательной коррекции в первой половине дня. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели к 19:00 по московскому времени на 0,63% - до $66,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,53% - до $59,55 за баррель.

Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль
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