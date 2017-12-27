Правительство РФ поддержало снижение тарифа на прокачку нефти в Китай через Казахстан на 16,7%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ согласилось с предложением Федеральной антимонопольной службы снизить тариф на транспортировку нефти в Китай через Казахстан на 16,7%, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы рассчитывали, что справедливость как-то найдем в правительстве, но правительство, наш акционер, согласилось с предложением ФАС. И вот так избирательно поддержало инициативу "Роснефти". Акционер сказал - будем исполнять. Хотя никто нам не объяснил, почему именно так, никто не обосновал эту цифру - почему нужно именно 16,7%, а не 17,3% или 2,2%. Вопрос повис в воздухе", - сказал Токарев.

"Да, мы ощутим, конечно, на себе негативный финансовый результат, исходя из этого (решения - ИФ). Но, в конце концов, он не смертельный. Я думаю, мы все преодолеем", - добавил он.

Ранее ФАС повысила тарифы на услуги "Транснефти" на 2018 год на 4% при том, что "Транснефть" просила повышения на 21%. Кроме того, ФАС снизила тариф на транспортировку нефти в направлении Китая через Казахстан (по этому направлению транспортирует нефть "Роснефть" - ИФ) на 16,7% к уровню действующего. "Транснефть" посчитала решение ФАС необоснованным и избирательным в пользу "Роснефти", вопрос выносился на рассмотрение правкомиссии по ТЭК 20 декабря. По расчетам "Транснефти", ее ущерб от снижения тарифа по этому направлению составлял 1,2 млрд рублей.

Как заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, запрос "Транснефти" о повыениитарифов на 21% в 2018 году учитывал планы правительства о направлении 50% прибыли компании по МСФО на выплату дивидендов.