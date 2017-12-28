Экономика

Нефть снова подорожала на новостях из Ливии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок возобновили подъем в четверг на сообщениях о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 млн баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в США продолжили снижение. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали к 8:20 по Москве на $0,14 (0,21%) - до $66,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на $0,11 (0,18%) - до $59,75 за баррель.

По итогам сессии во вторник цена Brent уменьшилась на $0,58 (0,87%), до $66,44 за баррель, WTI - на $0,33 (0,55%), до $59,64 за баррель.

Объемы отгрузки нефти на крупнейшем экспортном терминале Ливии в порту Эс-Сидр остаются на 50% ниже максимальных мощностей из-за взрыва на трубопроводе во вторник. Ремонт, как ожидается, займет около недели.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США сократились на 6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 декабря, сообщает OilPrice.

Из-за Рождества министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах на день позже обычного, в четверг. Предполагается, что запасы снизились на 3,97 млн баррелей.

Япония в ноябре увеличила импорт нефти на 5,9% в годовом выражении, до 15,86 млн килолитров, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности.

Объемы торгов остаются довольно низкими между рождественскими и новогодними праздниками в США и Европе.

Во вторник нефть резко подорожала на данных о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр. По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с, сообщил один из источников. Он не располагает данными о причине взрыва.

Между тем компания Ineos, оператор Forties, обещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода в полном объеме (450 тыс. б/с) уже к 1-2 января.

Теги: нефть, Brent
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