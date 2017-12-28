Крупнейший банк Крыма разместил допэмиссию акций на 5 млрд руб. в пользу Росимущества

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк Крыма, Симферополь) 27 декабря завершил размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 5 млрд рублей в пользу своего единственного акционера - Федерального агентства по управления государственным имуществом (Росимущество). Об этом говорится в материалах финучреждения.

Центральный банк РФ 16 ноября зарегистрировал допэмиссию акций РНКБ. Допвыпуску присвоили государственный регистрационный номер 10101354B006D.

Эмиссия была разделена на 500 млн обыкновенных акций. Бумаги размещались по закрытой подписке по цене, равной номиналу - 10 рублей.

В результате размещения 100% акций допэмиссии уставный капитал РНКБ увеличивается с 32,65 млрд рублей на 15,3% - до 37,65 млрд рублей.

Это вторая в 2017 году допэмиссия РНКБ. В августе крупнейший банк Крыма завершил размещение дополнительных акций на 15 млрд рублей также в пользу Росимущества.

До марта 2014 года владельцем РНКБ был Банк Москвы, после присоединения Крыма банк был продан предприятию "Вода Крыма", принадлежащему правительству республики, и стал крупнейшей кредитной организацией на полуострове. В январе 2015 года власти Крыма вышли из капитала РНКБ, а его конечными собственниками стали пять физлиц. Через год, в январе 2016 года, РНКБ перешел в собственность Российской Федерации. Детали передачи акций не раскрывались.

РНКБ по итогам трех кварталов 2017 года занял 55-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".