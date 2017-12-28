Остатки на корсчетах банков в ЦБ 28 декабря выросли

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2427,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1848,6 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 27 декабря составлял 2396,2 млрд рублей по России и 1919,1 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 28 декабря составили 1826,0 млрд рублей по России против 1872,6 млрд рублей днем ранее.