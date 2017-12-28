Замминистра финансов назвал нецелесообразным создание крипторубля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Создавать в РФ крипторубль нецелесообразно, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании общественного совета при Минфине.

"Нецелесообразно делать в России крипторубли или что-то такое. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубль. Я понимаю, что такое электронный рубль. Я понимаю, что такое "Яндекс-кошелек", который, как было сказано, эффективно, быстро и надежно исполняет все транзакции электронные без возникновения риска. Если вы заявляете, что мы отказываемся от конституционного принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то, конечно, можно сделать крипторубль", - сказал Моисеев.

ЦБ РФ летом этого года анонсировал планы создать виртуальную национальную валюту. Позднее уточнялось, что это будет виртуальный рубль, но детали проекта все еще неизвестны.