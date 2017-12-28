Международные резервы РФ с 15 по 22 декабря выросли на $1,7 млрд

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 22 декабря составили $432 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 15 декабря международные резервы равнялись $430,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,7 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.