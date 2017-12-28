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Сбербанк и "Транснефть" договорились об урегулировании судебных претензий

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России и "Транснефть" достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, говорится в совместном пресс-релизе сторон.

Речь идет о судебных разбирательствах по потерям нефтекомпании на сумму около 67 млрд рублей.

"Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства", - указано в пресс-релизе.

Сбербанк 30 ноября объявил, что стороны планируют за три недели завершить переговоры по мировому соглашению. До этого Арбитражный суд Московского округа отложил на 9 января 2018 года рассмотрение кассационной жалобы "Транснефти" на отказ в иске к Сбербанку на 67 млрд рублей.

В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам на 67 млрд рублей вследствие ослабления рубля. Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа отменил решение по иску.

"Транснефть" в отчете за 2014 год сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций" заключила сделку с банком, контролируемым государством, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.

Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$1. Осенью 2014 года на фоне ослабления рубля барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$1. Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$1. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 года Сбербанк уведомил "Транснефть" о курсе 66 руб./$1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд рублей. "Транснефть" выплатила эту сумму 21 сентября.

Впоследствии "Транснефть" подала иск к Сбербанку, требуя признать недействительной убыточную для трубопроводной монополии сделку с производными финансовыми инструментами.

Теги: Сбербанк, Транснефть
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