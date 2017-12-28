"Аэрофлот" в 2018 году повысит зарплаты командирам воздушного судна

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2018 г. повысит зарплаты командирам воздушного судна (КВС) до 650 тыс. руб. в месяц, заявил глава компании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

"Мы сейчас приняли решение правлением - со следующего года у нас командир воздушного судна будет получать 650 тыс. рублей, это около $10 тыс. Плюс если командир пришел со стороны к нам, из другой авиакомпании, то он еще будет получать "подъемные" в период, пока будет акклиматизироваться в "Аэрофлоте". Небольшой подъем зарплаты будет и вторым пилотам", - сказал топ-менеджер.

Он добавил, что индексация ожидается в целом по группе, в том числе в авиакомпаниях "Россия" и "Победа", правда, у них рост зарплат будет меньше.

Савельев отметил, что в компании понимают, что поток пилотов "Аэрофлота" в Китай, где "зарплата просто нереальная", это не остановит. Только за этот год компанию покинули около 60 "высококлассных командиров". С другой стороны, некоторые из них, по его словам, уже успели вернуться в РФ.

"Все, что рассказывают - там, на местах, все по-другому. Это у нас пилот может капризничать: "Вот по 800 часов в год я буду летать, а вот еще 100 часов - такой закон есть - это я хочу или не хочу. Там (в Китае - ИФ) они вкалывают по 1000 часов, и там нет такого, как у нас - дайте ему гостиницу с таким-то номером с таким-то видом, с таким-то питанием. Там все по жесткачу идет", - заявил Савельев.

Он также отметил, что решение проиндексировать зарплату летному составу было принято, в том числе, для привлечения иностранных пилотов. Сейчас таких в "Аэрофлоте" 17 человек.

О массовом оттоке российских пилотов в Азию глава "Аэрофлота" впервые заявил еще в июне. Тогда он говорил, что зарплата в азиатских авиакомпаниях, в частности в Китае, в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше. Вместе с тем топ-менеджер отмечал, что "Аэрофлот", который платит КВС 470 тыс. руб. в месяц, а вторым пилотам - 320-350 тыс. руб., повышать зарплату не намерен, "поскольку у каждой должности есть потолок".