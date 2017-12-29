Инфляция в РФ в 2017 г. оказалась минимальной за всю новейшую историю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в декабре 2017 года, по предварительным данным, составила 0,4% и оказалась ниже ожиданий аналитиков, соответствовала нижней границе ожиданий Минэкономразвития, сообщил в пятницу Росстат. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,5%, Минэкономразвития ожидало рост цен на уровне 0,4-0,5%.

В целом за 2017 год инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 2,5% (инфляция в ноябре и октябре составила 0,2% после дефляции в 0,1% в сентябре, рекордной дефляции в 0,5% в августе, инфляции в 0,1% в июле, 0,6% в июне, 0,4% в мае, 0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале и 0,6% в январе). Предыдущий годовой минимум, который был зафиксирован в 2016 году (5,4%) был превзойден более чем в два раза. В 2015 году рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

Во многом рекордно низкая инфляция объясняется умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ и продолжением спада реальных доходов населения, которые снижаются уже четвертый год подряд. За 11 месяцев 2017 года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4%. В 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано их падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Росстат отмечает, что предварительные данные по инфляции в декабре рассчитаны исходя из еженедельных значений мониторинга, который рассчитывается по более узкой корзине товаров и услуг (64 наименования), чем месячные данные. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2017 г., полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2018 года.