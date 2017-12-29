Авиакомпании РФ увеличили перевозки за год на 18,5%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании увеличили перевозки в декабре 2017 года на 15% относительно аналогичного периода 2016 года, до более 7,6 млн человек, сообщили в Росавиации со ссылкой на оперативные данные.

По итогам 2017 года все авиаперевозчики обслужили 105 млн пассажиров, что на 18,5% превышает результат за 2016 год.

До этого максимальными пассажироперевозки в РФ были в 2014 году, когда они составили 93,2 млн человек, отмечается в сообщении.

"В этом году мы преодолели исторический максимум и перешагнули рубеж в 100 млн пассажиров. Примечательно, что две трети от всего объема пассажирских перевозок в 2017 году осуществлены на внутренних воздушных линиях. Это очень хороший показатель, который мы планируем увеличивать за счет развития потенциала аэропортов Дальнего Востока и Крайнего Севера и восстановления существовавшей ранее обширной сети местных воздушных сообщений в этих регионах", - считает глава Росавиации Александр Нерадько, процитированный в сообщении.

Уточненные данные пассажиропотока за декабрь и весь 2017 год, как ожидается, ведомство опубликует в январе 2018 года.