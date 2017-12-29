Минэнерго утвердило корректировку инвестпрограммы ФСК на 2017-2020 гг.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Финансирование капитальных вложений ПАО "ФСК ЕЭС" за 2017-2020 годы составит 386,76 млрд руб. с НДС, следует из материалов Минэнерго, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно приложению к приказу Минэнерго, из этой суммы за счет тарифов будет профинансировано около 332,33 млрд руб.

На 2017 год пришлись 97,64 млрд руб., на 2018 год - 104,297 млрд руб., на 2019 год - 94,4 млрд руб., на 2020 год - 90,426 млрд руб.

Согласно программе, речь идет о вводе 31,19 тыс. км линий электропередачи в 2017-2020 гг. Как отмечается в сообщении ФСК, основными источниками финансирования являются собственные средства компании за счет выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и платы за техприсоединение. Главными проектами ФСК называет усиление связей Северо-Запада и Юга, развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, энергоснабжение БАМа и Транссиба.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года компания направила на выполнение инвестиционной программы 90,78 млрд руб. против утвержденных планом 99,08 млрд руб.

Инвестиционные программы энергокомпаний с госучастием традиционно утверждаются в Минэнерго в конце года, в течение года обсуждаются корректировки в них.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.